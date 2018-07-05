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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Замглавы МВД Британии просит Россию предоставить информацию по инциденту в Солсбери

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (86)
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В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес просит Россию предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери, "ждет звонка со стороны РФ", сообщает РИА Новости.

Следователи и полиция на месте теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне
© REUTERS / Darren Staples
Пострадавших из Эймсбери отравили "Новичком" по версии Скотланд-Ярда

"Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить", — заявил Уоллес в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today. Он добавил, что "ждет звонка со стороны РФ".

Уоллес добавил, что Великобритания обладает ведущими экспертными знаниями и в итоге они выяснят, "кто сделал это и что случилось, но на это могут уйти годы, могут уйти месяцы".

"Они (Россия) — те, кто могут заполнить все пробелы, чтобы обезопасить людей", — отметил Уоллес.

Позже зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что Россия готова предоставить Великобритании информацию для расследования инцидента Солсбери, сама заинтересована в этом для установления истины.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Как ранее заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу, мужчина и женщина в городе Эймсбери были отравлены накануне тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Эймсбери находится примерно в 10 км от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (86)



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