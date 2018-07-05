МВД Великобритании сообщило, что пара из Эймсбери не связана со Скрипалями

Накануне полиция сообщила, что двоих жителей Эймсбери, 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, нашли без сознания в одном из домов.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. По предварительным данным, инцидент в Эймсбери не был "российской атакой", заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес, сообщает РИА Новости.

"Зная о том, что они разрабатывали "Новичок", о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степенью уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены", — сказал Уоллес.

© Sputnik . Алексей Филиппов Замглавы МВД Британии просит Россию предоставить информацию по инциденту в Солсбери

По его словам, рабочая гипотеза заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери — "жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще".

"Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение "Новичком", — добавил Уоллес.

Накануне полиция сообщила, что двоих местных жителей, 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, нашли без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери, той же, где лечились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.