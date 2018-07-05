Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и ее семью

Меган Маркл уже не раз становилась предметом обсуждения - то жена британского принца нарушит правила этикета, то вызовет интерес обувью на пару размеров больше ее собственного.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Друг принца Чарльза Ники Хаслам, известный дизайнер интерьеров, нелестно отозвался о семье Меган Маркл и раскритиковал ее свадебное платье, сообщает РИА Новости.

В недавнем интервью газете The Sun он заявил, что родственники Меган слишком простые для монаршей семьи, назвав ее отца "чурбаном".

"И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган — ее мама Дория", — заявил дизайнер.

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Хаслам также раскритиковал свадебное платье Меган от модного дома Givenchy, сказав, что оно плохо на ней сидело и выглядело "как кусок бетона".

Церемония бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая.