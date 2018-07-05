Доказательство смерти: смартфон научили новому трюку

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Специалистами был создан сканер для мобильных устройств, способный распознать в каком состоянии владелец, сообщает информационный портал PlanetToday. © AFP 2018 / Oli Scarff Siri поставила в неудобное положение министра обороны Великобритании

Разработка не только сканирует отпечаток пальца, но и получает данные о температуре тела. Таким образом ученые защитили смартфон от разблокировки пальцем умершего человека. Устройство станет доступным, если температура пальца будет от 30 до 45 градусов по Цельсию.

Как говорят сами специалисты, главная задача сканера заключается в необходимости знания того, кто хочет использовать гаджет, владелец или же преступник, использующий палец владельца или муляж.

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Идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространенная биометрическая технология аутентификации пользователей. Большинство сканеров отпечатков пальцев сейчас непрозрачные, их приходится скрывать под рамками дисплея, домашней кнопкой или располагать на задней панели.