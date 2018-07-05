Украина заявила о готовности обменять Вышинского

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Украина намерена прибавить к списку из 23 россиян, готовых к обмену, еще 13 граждан, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РИА Новости.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, еще были следующие лица — Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич", — цитирует ее агентство УНН.

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Все перечисленные имеют российское или двойное гражданство, и в Киеве согласны обменять их на "украинских политзаключенных", уточнила Геращенко.

В начале недели она назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных украинцев, но фамилии Вышинского там не было.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует от Украины немедленного освобождения журналиста Вышинского, напомнив, что он находится под арестом уже 50 дней.

"Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — сказала Захарова на брифинге.

Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.