Смертельно опасный яд украли из голландского музея

Яд кураре использовали для охоты индейцы Южной Америки, намазывая им наконечники стрел.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Флакон со смертельным ядом кураре украли из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету NL Times.

Яд в спрессованном виде размером чуть меньше кубика сахара хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре", флакон в свою очередь находился в сейфе, который и украли злоумышленники.

В Нидерландах яд применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.

Полиция ведет поиски смертельно опасной реликвии и рекомендует обнаружившим ядовитое вещество не прикасаться к нему.