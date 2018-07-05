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Яд

Смертельно опасный яд украли из голландского музея

© Фото : Pixabay
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Яд кураре использовали для охоты индейцы Южной Америки, намазывая им наконечники стрел.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Флакон со смертельным ядом кураре украли из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету NL Times.

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Яд в спрессованном виде размером чуть меньше кубика сахара хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре", флакон в свою очередь находился в сейфе, который и украли злоумышленники.

В Нидерландах яд применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.

Полиция ведет поиски смертельно опасной реликвии и рекомендует обнаружившим ядовитое вещество не прикасаться к нему.




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