Трамп рассказал, как пройдет встреча с Путиным

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп, комментируя предстоящую встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки, заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо", сообщает РИА Новости.

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане.

Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.