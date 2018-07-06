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Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту.

Почти два миллиона человек проехали по Крымскому мосту

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
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Запуск движения по самому протяженному в России мосту планировали на декабрь, но работы завершили с опережением, и автомобильное движение было открыто 16 мая.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. С середины мая по Крымскому мосту проехали почти два миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по курортам и туризму Алексея Черняка.

Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, всего с середины мая проехали более 625 тысяч транспортных средств (из них почти 6,5 тысячи — автобусы).

Ранее на мосту установили рекорд интенсивности движения: 10-го июня по нему проехали более 25 тысяч машин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Первым по новой магистрали проехал 15 мая Владимир Путин.




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