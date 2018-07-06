Почти два миллиона человек проехали по Крымскому мосту

Запуск движения по самому протяженному в России мосту планировали на декабрь, но работы завершили с опережением, и автомобильное движение было открыто 16 мая.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. С середины мая по Крымскому мосту проехали почти два миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по курортам и туризму Алексея Черняка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй пошел: Абхазия отправит морем в Крым новый груз щебня

По его словам, всего с середины мая проехали более 625 тысяч транспортных средств (из них почти 6,5 тысячи — автобусы).

Ранее на мосту установили рекорд интенсивности движения: 10-го июня по нему проехали более 25 тысяч машин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Первым по новой магистрали проехал 15 мая Владимир Путин.