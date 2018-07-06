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Лионель Месси празднует победу над Базелем во время футбольного матча Лиги чемпионов на стадионе 4 ноября 2008 года в Барселоне

Тезка Месси: новорожденного в Казани назвали в честь футболиста

© AFP 2018 / LLUIS GENE
Новости
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Любители футбола нередко называют детей в честь знаменитых спортсменов.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Жители Казани назвали своего новорожденного сына в честь нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает "МИР24".

На прошлой неделе знаменитый футболист побывал в столице Татарстана, где проходил матч с командой Франции. Игра закончилась для Аргентины неудачно, команда лишилась возможности выйти в четвертьфинал мундиаля.

Любители футбола нередко называют детей в честь знаменитых спортсменов. Так, фанат из Екатеринбурга по фамилии Дзюба дал сыну имя Артем, а жительница Кубани, родившая ребенка прямо во время матча, назвала его в честь полузащитника Александра Головина.

Во время Чемпионата мира по футболу в России Месси обзавелся еще одним тезкой — детеныша лани также назвали в честь аргентинского нападающего.




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