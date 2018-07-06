Минздрав России рассказал, сколько может прожить человек

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Максимальная продолжительность жизни человека составляет приблизительно 120 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного гериатра Минздрава РФ, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.

Эксперт отметила, что ведется множество исследований по изучению механизмов старения.

"Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент. И наша задача сделать эти способы продления жизни широкодоступными", — сказала она.

По словам Ткачевой, человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность.

"В день он должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — объяснила врач.

Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем — и следить за своим рационом питания, отметила эксперт.

Ученые-геронтологи занимаются изучением биологических, социальных и психологических аспектов старения человека, его причин и способов борьбы с ним. Частный раздел геронтологии — гериатрия исследует профилактику и лечение болезней старческого возраста.