Стали известны цвета новых iPhone

На осенней презентации корпорация Apple представит три модели iPhone следующего поколения.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Китайский аналитик компании KGI Securities Минг Чжи Куо рассказал о возможных вариантах расцветок новой линейки iPhone, сообщил Planet Today. © Sputnik . Рамиль Ситдиков Apple откажется от всех разъемов и кнопок на iPhone

По словам специалиста, iPhone X Plus, оборудованный 6,5 дюймовым дисплеем, должен выйти в трех цветах: черном, белом и золотом, ассортимент бюджетного смартфона с экраном 6,1 дюйма гораздо богаче – он появится в синем, сером, белом, оранжевом и красной гаммах.

Куо рассказал, сколько будут стоить новые мобильные телефоны, iPhone X Plus около 1000 долларов, а бюджетный вариант от компании Apple – 700 долларов.

Компания Apple собирается выпустить беспроводные наушники AirPods второго поколения, аксессуар получит шумоподавление, будет улучшено качество звука.