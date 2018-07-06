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Стали известны цвета новых iPhone

© AFP 2018 / Elijah Nouvelage
Новости
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На осенней презентации корпорация Apple представит три модели iPhone следующего поколения.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Китайский аналитик компании KGI Securities Минг Чжи Куо рассказал о возможных вариантах расцветок новой линейки iPhone, сообщил Planet Today.

Старт продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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По словам специалиста, iPhone X Plus, оборудованный 6,5 дюймовым дисплеем, должен выйти в трех цветах: черном, белом и золотом, ассортимент бюджетного смартфона с экраном 6,1 дюйма гораздо богаче – он появится в синем, сером, белом, оранжевом и красной гаммах.

Куо рассказал, сколько будут стоить новые мобильные телефоны, iPhone X Plus около 1000 долларов, а бюджетный вариант от компании Apple – 700 долларов.

Компания Apple собирается выпустить беспроводные наушники AirPods второго поколения, аксессуар получит шумоподавление, будет улучшено качество звука.




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