Цукерберг хочет запустить шоу с Роналду

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Корпорация Марка Цукерберга, социальная сеть Facebook хочет запустить новое реалити-шоу с участием 33-летнего Криштиану Роналду, известил телеканал RT.
С футболистом ведутся переговоры по этому проекту, Марк Цукерберг уже несколько раз встречался с представителями Роналду.
Известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит десять миллионов долларов за 13 эпизодов реалити-шоу.
Роналду находится в процессе перехода из "Реала" в "Ювентус", его трансфер оценивается в 100-120 миллионов евро.
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Криштиану Роналду обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов, получил награду "Игрок года ФИФА", признан одним из лучших футболистов всех времен.