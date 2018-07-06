Цукерберг хочет запустить шоу с Роналду

Криштиану Роналду - самый популярный спортсмен в Facebook, число подписчиков его аккаунта превышает 120 миллионов человек.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Корпорация Марка Цукерберга, социальная сеть Facebook хочет запустить новое реалити-шоу с участием 33-летнего Криштиану Роналду, известил телеканал RT. © Sputnik . Антон Денисов "Ювентус" предложил Роналду 30 миллионов евро в год

С футболистом ведутся переговоры по этому проекту, Марк Цукерберг уже несколько раз встречался с представителями Роналду.

Известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит десять миллионов долларов за 13 эпизодов реалити-шоу.

Роналду находится в процессе перехода из "Реала" в "Ювентус", его трансфер оценивается в 100-120 миллионов евро.

Роналду: организация Чемпионата мира удивила с положительной стороны>>

Криштиану Роналду обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов, получил награду "Игрок года ФИФА", признан одним из лучших футболистов всех времен.