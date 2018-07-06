23:48 06 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR73.90
Поиск
Восковая фигура португальского футболиста Криштиану Роналду в музее мадам Тюссо в Лондоне

Цукерберг хочет запустить шоу с Роналду

© AFP 2018 / Ben Stansall
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Криштиану Роналду - самый популярный спортсмен в Facebook, число подписчиков его аккаунта превышает 120 миллионов человек.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Корпорация Марка Цукерберга, социальная сеть Facebook хочет запустить новое реалити-шоу с участием 33-летнего Криштиану Роналду, известил телеканал RT.

Футбол. Тренировка ФК Реал
© Sputnik . Антон Денисов
"Ювентус" предложил Роналду 30 миллионов евро в год

С футболистом ведутся переговоры по этому проекту, Марк Цукерберг уже несколько раз встречался с представителями Роналду.

Известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит десять миллионов долларов за 13 эпизодов реалити-шоу.

Роналду находится в процессе перехода из "Реала" в "Ювентус", его трансфер оценивается в 100-120 миллионов евро.

Роналду: организация Чемпионата мира удивила с положительной стороны>>

Криштиану Роналду обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов, получил награду "Игрок года ФИФА", признан одним из лучших футболистов всех времен.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Автомобильный мост, архивное фото
    Мост вместо хаджа

    Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.

  • Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
    Враги туризма

    Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу
На Ставрополье воздвигли памятник ноге Игоря Акинфеева
"Нога святого Акинфея": болельщики на Ставрополье воздвигли памятник футболисту
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

Sputnikabkhazia