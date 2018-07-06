Вышинского подозревают в незаконном хранении оружия

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Украинская прокуратура предъявила руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому подозрение в незаконном хранении оружия в дополнение к подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства при этом удивились, что у Вышинского нашли не танк.

"Вышинскому К.В. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что подозрение предъявлено 6 июля.

По данным ведомства, экспертиза подтвердила, что изъятый ранее у Вышинского предмет оказался пистолетом Browning M1906.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.