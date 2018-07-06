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Автомобиль скорой помощи

Девять человек погибли в ДТП на Кубани

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Авария произошла около населенного пункта Гливенко в Белореченском районе.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Девять человек, в том числе ребенок, погибли и еще один пострадал при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Возле населенного пункта Гливенко столкнулись две легковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.




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