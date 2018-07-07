Вернуть к нормальной жизни: кубанские хирурги выпрямили позвоночник задыхающейся девушке

Как отмечает минздрав России, из больницы девушка выписалась с красивой прямой осанкой. В её планах – выйти замуж и родить ребенка.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Кубанские хирурги, проведя две операции общей продолжительностью в 15 часов, выпрямили запущенное искривление позвоночника у 26-летней задыхающейся девушки, вернув ее к нормальной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

По данным минздрава, у жительницы Краснодара с детства развивался сколиоз грудного отдела позвоночника. В раннем возрасте подобные деформации легче поддаются лечению, однако от операции девушка отказывалась. К врачам краевой больницы обратилась только в 26 лет, когда искривление позвоночника достигало 110 градусов. Она задыхалась, ее мучали боли в груди и спазмы в животе. Из-за такого сколиоза в случае беременности она не смогла бы родить.

"Лечение больной потребовало двух тяжелых многочасовых операций. Сначала хирурги освободили окостеневшие позвонки от межпозвоночных дисков. На втором этапе стабилизировали в нужных сегментах позвоночный столб, применив новаторское решение. С помощью мощных лавсановых лент… они подтянули удаленные от центральной линии позвонки", — говорится в релизе. При этом выравнивать позвоночник пришлось крайне осторожно из-за опасности паралича ввиду меняющихся условий кровообращения в "перекрученном" спинном мозге.



