Пять человек пострадали в ходе забега с быками в Памплоне

Памплона и праздник в честь ее покровителя никогда бы не стали такими знаменитыми, если бы не Эрнест Хемингуэй, который часто бывал в этом городе, а в 1926 году написал роман "И восходит солнце" (испанское название "Фиеста").

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Не менее пяти человек пострадали в ходе первого забега с быками на испанском празднике Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По данным агентства, четыре человека получили различные ушибы, еще одного бык ударил рогами.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.

С 1910 года в Энсьеррос погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.