Названа самая красивая деревня в России

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. В селе, основанном в конце 1730-х годов, сейчас живут около тысячи человек — потомков старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке, сообщает РИА Новости.
Названа самая красивая деревня России. Село Большой Куналей в Бурятии получило статус «самая красивая деревня России». В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила на въезде соответствующий знак. Сейчас население Большого Куналея около 1 тыс. человек, которые занимаются, в основном, сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. #россия #russia #beauty #village #карелия #бурятия #большойкуналей #самаякрасиваядеревня #деревня #вдеревне #домиквдеревне #арктика #кижма #кинерма #туризм #отдыхаювроссии #вятское #вроссии #отпусквроссии #турыпороссии
Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. Деревня славится своим народным хором, представляющим фольклор забайкальских старообрядцев. Статус "самой красивой деревни" в Бурятии присвоили ранее селу Десятниково.
Первым удостоилось такого звания село Вятское, второй стала Кинерма в Карелии, а в Русской Арктике почетное звание дали Кижме.