Названа самая красивая деревня в России

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. В селе, основанном в конце 1730-х годов, сейчас живут около тысячи человек — потомков старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке, сообщает РИА Новости.

Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. Деревня славится своим народным хором, представляющим фольклор забайкальских старообрядцев. Статус "самой красивой деревни" в Бурятии присвоили ранее селу Десятниково.

Первым удостоилось такого звания село Вятское, второй стала Кинерма в Карелии, а в Русской Арктике почетное звание дали Кижме.