Началась операция по спасению детей из пещеры в Таиланде

Команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Началась эвакуация 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона.

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Дети вместе с дайверами предположительно должны выйти на поверхность не раньше 21:00 по местному времени (17:00 мск).

"Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть", — сказал Осоттханакан.

Он пояснил, что, многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

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К тому же, по информации врачей, находящихся в пещере, дети достаточно физически окрепли, их моральный дух на высоте, они настроены на возвращение домой, и есть возможность для быстрой доставки их в больницу для реабилитации.

"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя, мы в хорошей готовности, условия для эвакуации оптимальные и лучше уже могут не стать: усиливающиеся дожди, надвигающийся на наш регион циклон, о котором предупреждают синоптики, могут резко изменить ситуацию к худшему, прежде всего, повысить уровень воды в пещере. Поэтому мы приступаем сегодня", — сказал он.

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Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.