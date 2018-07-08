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Команда сериала Игра престолов на церемонии премии Эмми.

"Игра престолов" закончилась для Арьи Старк

© AP Photo. Eric Jamison/Invision for the Television Academy
Новости
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Телесериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019 года.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Исполнительница роли Арьи Старк британская актриса Мэйси Уильямс сообщила о завершении съемок в сериале "Игра престолов", сообщает РИА Новости.

Уильямс опубликовала в Instagram фото ног в "забрызганных кровью" кроссовках и попрощалась со своим персонажем.

"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", — написала Уильямс.

Кроме того, актриса приписала к посту хэштег "последняя женщина, которая устояла".

Сериал "Игра престолов", снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени", обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. На счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".




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