Флагманский корабль США вошел в Черное море для учений с Украиной

В конце января на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск иностранных военных подразделений, в том числе из США, на территорию страны для участия в многонациональных учениях.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США, командный корабль Mount Whitney вошел в Черное море, где примет участие в совместных учениях с Украиной "Морской бриз — 2018" (Sea Breeze — 2018), сообщает РИА Новости.

Накануне в Черное море вошел американский эсминец Porter, вооруженный крылатыми ракетами, который также направляется на учения Sea Breeze — 2018.

Позже сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия негативно относится к учениям США и Украины в Черном море, так как они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе.

Сенатор отметил, что учения не представляют опасности для России, все передвижения отслеживаются онлайн и при необходимости реакция последует незамедлительно. Тем не менее, по мнению политика, совместные с США тренировки провоцируют Киев на необдуманные действия, создавая у него иллюзию вседозволенности.

Маневры Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Украины и США. В основном они проводятся в Черном море и на полигонах на юге Украины.