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Сторонники Эрдогана собираются на площади Таксим в Стамбуле, чтобы поддержать правительство 16 июля 2016 года.

Эрдоган уволил почти 19 тысяч госслужащих

© AFP 2018 / BULENT KILIC
Новости
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Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. На основании принятого Правительством Турции постановления с госслужбы уволены еще 18 632 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает РИА Новости.

Вооруженный офицер турецкой полиции стоит на страже во время церемонии похорон жертв провалившейся 15 июля попытки государственного переворота, в мечети Коджатепе в Анкаре 17 июля 2016 года
© AFP 2018 / ILYAS AKENGIN
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Это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действие режима ЧП может быть отменено 18 июля, когда истечет его очередной трехмесячный срок.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы порядка 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.




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