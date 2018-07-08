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Машина скорой помощи около пещеры из которой спасатели эвакуировали четырех из двенадцати школьников . 7 июля 2018, Тайланд

Четверо школьников выведены из пещеры в Таиланде

© AFP 2018 / Lillian SUWANRUMPHA
Новости
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В воскресенье утром глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон сообщил о начале спасательной операции по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Четверо школьников из 12, заблокированных в таиландской пещере, выведены на поверхность в ходе спасательной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. Архивное фото
© AP Photo. Tham Luang Rescue Operation Center
Началась операция по спасению детей из пещеры в Таиланде

Двое детей уже доставлены в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое находятся в полевом госпитале у входа в пещеру, их готовят к отправке в ту же больницу, где приготовлены все условия для успешной реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.




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