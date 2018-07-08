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Погруженные и разрушенные дома видны в затопленном районе Курашики

Более 80 человек стало жертвами наводнения в Японии

© REUTERS / Issei Kato
Новости
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К настоящему времени спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 32 тысяч человек.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 81 человека, почти 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. Архивное фото
© AP Photo. Tham Luang Rescue Operation Center
Началась операция по спасению детей из пещеры в Таиланде

По данным агентства Киодо, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Как сообщает телеканал NHK, девять человек находятся без сознания, 58 человек числятся пропавшими без вести. Среди них, в частности, 12 жителей города Кумано префектуры Хиросима, где в воскресенье в результате ливней произошел оползень.

Без электричества остаются свыше 20 тысяч жилых домов. Рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона японцев в 15 из 47 префектур страны.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках.

С утра воскресенья при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей, координирующий работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии.




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