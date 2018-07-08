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Водитель

Ученые назвали причину, почему водители засыпают за рулем

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Исследования помогли ученым обнаружить неожиданную причину сонливости за рулем.

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Ученые из Австралии выяснили, что главной причиной, по которой водители засыпают за рулем, являются низкочастотные вибрации автомобиля, сообщает "N+1".

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Ученые провели исследование, в котором приняли участие 15 добровольцев. Никто из испытуемых не страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болями в шее или другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их посадили на специальный симулятор автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.

Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.

Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.




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