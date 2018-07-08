Google Play внедрил главное новшество за последние десять лет

Корпорация Google сообщила, что нововведение является самым важным обновлением за последние десять лет

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Самым главным нововведением корпорации Google стало внедрение системы рекомендаций, за функционирование которой отвечает искусственный интеллект, пишет портал "iReactor".



Искусственный интеллект будет следить за установкой приложений и сервисов на мобильное устройство, учитывая при этом интересы и вкусы пользователя, его пол, возраст, местоположение и другие факторы.

Для его внедрения специалистам нужно было три недели, оно получило название AI Google. Отмечается, что вместе с этим компания увеличит свою прибыль, а также позволит заработать самим разработчикам.