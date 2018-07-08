21:32 08 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR73.90
Поиск
Корпорация Гугл

Google Play внедрил главное новшество за последние десять лет

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Новости
Получить короткую ссылку
2 0 0

Корпорация Google сообщила, что нововведение является самым важным обновлением за последние десять лет

СУХУМ, 8 июл — Sputnik. Самым главным нововведением корпорации Google стало внедрение системы рекомендаций, за функционирование которой отвечает искусственный интеллект, пишет портал "iReactor".

Искусственный интеллект будет следить за установкой приложений и сервисов на мобильное устройство, учитывая при этом интересы и вкусы пользователя, его пол, возраст, местоположение и другие факторы.

Для его внедрения специалистам нужно было три недели, оно получило название AI Google. Отмечается, что вместе с этим компания увеличит свою прибыль, а также позволит заработать самим разработчикам.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Автомобильный мост, архивное фото
    Мост вместо хаджа

    Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.

  • Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
    Враги туризма

    Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Золото и Луна: фантастический мир с двумя миллионами медуз
Проиграли, но не сдались: Сборная россии покидает ЧМ
Бились как львы: сборная России покидает ЧМ-2018
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia