Британский министр, ответственный за выход страны из ЕС, ушел в отставку

Британский министр по вопросам выхода страны из ЕС объяснил причины, побудившие его уйти в отставку.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Дэвид Дэвис уходит в отставку из-за несогласия со стратегией премьер-министра Терезы Мэй, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

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Британские СМИ сообщили, некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

"Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10. На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума. К сожалению, я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным", — говорится в письме.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.