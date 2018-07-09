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перевернутый поезд вблизи деревни Текирдаг в Турции, 8 июля 2018

Более двадцати человек стали жертвами крушения поезда в Турции

© AP Photo. Mehmet Yirun/DHA-Depo Photos
Новости
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Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Число погибших в железнодорожной катастрофе на северо-западе Турции увеличилось до 24, в больницах все еще находятся 124 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы закончились в 6:00 понедельника.

Как говорилось в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи Турции, причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей. Эвакуация тяжелораненых проводилась с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья.

Теги:
крушение поезда, Турция



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