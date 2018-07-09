Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде возобновили

В ходе первой фазы операции в воскресенье на поверхность были выведены четверо детей, которые в настоящее время проходят реабилитацию в больнице города Чианграй.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Операция по выводу детей из затопленной пещеры на севере Таиланда возобновилась в 11:00 (07:00 мск) в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба Наронгсака Осоттханакона.

"Могу вам сообщить, что операция по эвакуации детей из пещеры была возобновлена сегодня в 11 часов утра", — сказал начальник штаба.

Спасательная операция была прервана для замены использованных в воскресенье сотен запасных баллонов со сжатым воздухом, которые расставляют на протяжении всего маршрута эвакуации.

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