"Яндекс" объявил о старте продаж "умных колонок"

Первая партия колонок будет доступна в магазине и музее "Яндекса", цена одной колонки составит примерно 9990 рублей.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Компания "Яндекс" во вторник 10 июля откроет старт продаж "Яндекс. Станции" ‐ мультимедиа‐платформы с голосовым помощником "Алиса", сообщает РИА Новости.

На первом этапе приобрести "умную" колонку можно будет в количестве не более двух штук в одни руки, об этом сообщили "Ведомости". В колонку встроено несколько динамиков, которые выдают звук в 50 Вт.

Гаджет подключен к "Яндекс. Музыке": управлять ею можно с помощью голоса. Распознавание голоса происходит с помощью собственной технологии компании и семи микрофонов в самой колонке. Кроме того, "Станцию" можно подключить к телевизору с помощью HDMI-кабеля. Колонка сможет воспроизводить фильмы из "Кинопоиска", ivi и "Амедиатеки".

"Возможности "Яндекс. Станции" будут постоянно расширяться. Алису обучают не только в Яндексе — весной мы запустили платформу "Яндекс. Диалоги", с помощью которой разработчики могут прививать нашей помощнице новые навыки. Так что вскоре Алису можно будет попросить включить свет, запустить стиральную машину или погладить белье — и она выполнит просьбу".

© Яндекс Яндекс.Станция — домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой

В верхней части устройства находится панель управления. С помощью колеса прокрутки пользователи смогут настраивать громкость устройства. На самом колесе находится кнопка, которая выключает микрофоны в устройстве. По словам создателей гаджета, эта кнопка отключает питание для микрофонов, а не деактивирует устройство программно.

Первая партия колонки будет доступна в магазине и музее "Яндекса". Планируется, что ее цена составит 9990 рублей.