Бык снял скальп с известного испанского матадора

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Знаменитый испанский матадор Хосе Падилья получил травмы после столкновения с быком во время корриды в Аревало (автономное сообщество Кастилья и Леон — ред.).

© AFP 2018 / JAIME REINA Пять человек пострадали в ходе забега с быками в Памплоне

На видео заметно, как бык цепляет 45-летнего матадора, после чего тот падает на землю. Мужчина получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать. В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали. Помимо различных наград, за свою карьеру Падилья получил более 30 травм.

"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", — отмечает мужчина.

Хосе Падилья — один из самых известных матадоров Испании. Помимо различных наград, за карьеру Падилья получил более 30 травм. Ранее, в 2011 году, в Сарагосе бык лишил его глаза, из-за чего мужчину прозвали "Пиратом". В той же схватке матадор сломал скулу и челюсть, а также повредил правое ухо, которое теперь не слышит. В прошлом году на корриде в Валенсии бык сломал Падилье ребро.