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Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года

Еще двоих спасенных в Таиланде детей готовят к отправке в больницу

© AP Photo. Sakchai Lalit
Новости
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Ранее пять эвакуированных из пещеры детей доставили в больницу города Чианграй.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Шестого и седьмого, спасенных из пещеры Тхам Луанг в Таиланде, готовят к отправке в больницу в город Чианграй, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

По-видимому, шестого и седьмого спасенных детей вместе отправят на одном вертолете, сообщает телеканал, ведущий прямую трансляцию с места события.

"Они выходят один за другим! Седьмой спасенный "Лесной Вепрь" уже на поверхности, его осматривают врачи перед отправкой в больницу", — пишет интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.

В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.




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