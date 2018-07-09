Британия усилит флот в северной Атлантике

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Военно-морские силы Британии увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы иметь возможность противостоять угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Sputnik Флагманский корабль США вошел в Черное море для учений с Украиной

Он отметил, что Великобритания должна ответить на "возрождение потенциала и масштабов" флота Российской Федерации, которое Лондон не замечал на протяжении 10 лет.

По его словам, будет создан новый район совместных операций, что позволит кораблям и самолетам разворачиваться в регионе гораздо более регулярно. Регион станет приоритетом для правительства, подчеркнул Джонс.

UK to expand navy in North Atlantic amid 'growing Russian threat' https://t.co/Qns89iko8S — Sky News (@SkyNews) 9 июля 2018 г.

​Джонс обратил внимание на то, что "возможности военных кораблей России очень впечатляют".

"Отличительные особенности их судов, их боеспособность, их возможности очень впечатляют. Они явно инвестировали в исследования и разработки, чтобы быть в состоянии сделать это", — добавил Джонс.

Несколько недель назад Соединенные Штаты заявили, что восстановят свой второй флот в Атлантике как ответ России.

В 2017 году королевские Военно-морские силы 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев назвал Россию великой морской державой с модернизированным флотом.





