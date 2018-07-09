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Королевский флот Великобритании

Британия усилит флот в северной Атлантике

© AFP 2018 / Andy Buchanan
Новости
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Ранее командование НАТО выражало обеспокоенность безопасностью подводных коммуникаций из-за активности российских подводных лодок.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Военно-морские силы Британии увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы иметь возможность противостоять угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News. 

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Он отметил, что Великобритания должна ответить на "возрождение потенциала и масштабов" флота Российской Федерации, которое Лондон не замечал на протяжении 10 лет.

По его словам, будет создан новый район совместных операций, что позволит кораблям и самолетам разворачиваться в регионе гораздо более регулярно. Регион станет приоритетом для правительства, подчеркнул Джонс.

​Джонс обратил внимание на то, что "возможности военных кораблей России очень впечатляют".

"Отличительные особенности их судов, их боеспособность, их возможности очень впечатляют. Они явно инвестировали в исследования и разработки, чтобы быть в состоянии сделать это", — добавил Джонс.

Несколько недель назад Соединенные Штаты заявили, что восстановят свой второй флот в Атлантике как ответ России.

В 2017 году королевские Военно-морские силы 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев назвал Россию великой морской державой с модернизированным флотом.


Теги:
военная техника, флот, угрозы, море, США, Россия



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