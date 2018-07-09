Глава МИД Великобритании подал в отставку

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию британского правительства.

"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", — говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьера.

Отставка Джонсона, как и отставка министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, связана с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к выходу страны из ЕС. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit". В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС.