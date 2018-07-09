19:01 09 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR73.94
Поиск
Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию

Порошенко прокомментировал возможность обмена Сенцова на Вышинского

Пресс-служба президента Украины
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (58)
12 0 0

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективы возможного обмена осужденного в России за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова на руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Защита Вышинского попросит освободить его из-под стражи

"Мы делаем все возможное", — сказал Порошенко перед началом переговоров с руководством ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, как он оценивает возможные перспективы такого обмена.

Порошенко прибыл в понедельник на переговоры с руководством ЕС в здание для приема высокопоставленных делегаций Евросовета в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского. Глава СБУ Василий Грицак также заявлял о необходимости подобного обмена. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что вариант обмена Вышинского исключать нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то он осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, у Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за его профессиональную журналистскую деятельность, отметил Песков.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (58)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
История маленького Рустама - мальчика с особенностями развития
Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia