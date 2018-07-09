Порошенко прокомментировал возможность обмена Сенцова на Вышинского

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективы возможного обмена осужденного в России за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова на руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Стрингер Защита Вышинского попросит освободить его из-под стражи

"Мы делаем все возможное", — сказал Порошенко перед началом переговоров с руководством ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, как он оценивает возможные перспективы такого обмена.

Порошенко прибыл в понедельник на переговоры с руководством ЕС в здание для приема высокопоставленных делегаций Евросовета в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского. Глава СБУ Василий Грицак также заявлял о необходимости подобного обмена. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что вариант обмена Вышинского исключать нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то он осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, у Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за его профессиональную журналистскую деятельность, отметил Песков.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.