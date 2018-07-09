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Алмаз

Самый дорогой розовый алмаз в России продадут за 14 миллионов долларов

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Кроме больших размеров, драгоценный камень оказался уникальным экземпляром своей породы.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Российская корпорация "Алроса" огранит и продаст самый дорогой, когда‐либо добытый в России розовый алмаз за 14 миллионов долларов, об этом рассказал гендиректор компании Сергей Иванов. сообщает 360tv .

Этот алмаз массой 27,85 карата был добыт в прошлом году. Камень редкого насыщенного розового оттенка и практически без дефектов, сообщала компания. 

"Это уникальный розовый алмаз, это самый дорогой алмаз, добытый когда-либо в истории отечественной алмазодобычи. Мы его планируем продавать: он не представляет какой-то ценности для Гохрана, для государства, у нас есть и ряд других уникальных камней", — отметил Сергей Иванов.

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© Фото : Gem Diamonds
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Огранка камня пройдет на собственном предприятии "Бриллианты Алроса". В ней примут участие международные эксперты, но, как обратил внимание глава компании, преимущественно это будет "российская огранка".

Напомним, что Иванов в минувшем феврале показал два уникальных алмаза, добытых компанией в конце 2017 года, президенту россии Владимиру Путину. Это розовый и желтый камни, которые, по оценке экспертов, являются самыми дорогими за всю историю отечественной алмазодобычи.




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