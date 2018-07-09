Великобритания обвиняет Россию в отравлении в Эймсбери

В минувшее воскресенье одна из пострадавших в Эймсбери скончалась в больнице, другой отравившийся остается в критическом состоянии.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", — заявил Уильямсон во время выступления в парламенте.

В британском городе Эймсбери 4 июля два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества". В минувшее воскресенье одна из пострадавших Дон Стерджесс скончалась в больнице. Другой отравившийся — 45-летний мужчина Чарли Роули — остается в критическом состоянии, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции. Порядка ста следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира.