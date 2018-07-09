Кремлевский курьез: Маргариту Симоньян перепутали с Никитой Симонян

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Главному редактору МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарите Симоньян позвонили из администрации президента России, перепутав ее номер с номером первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.
Маргарита Симоньян рассказала об этом в своем Twitter.
Звонит мой мобильный. Женский голос:— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2018 г.
— Добрый день, это Симонян?
— Да.
— Это администрация президента. Соединяю с (неразборчиво).
Клик, соединили. Мужской голос:
— Здравствуйте, Никита Палыч, дорогой!
Первый вице-президент РФС Никита Симонян до 16 лет жил в Сухуме и играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Никита Симонян — Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и Заслуженный тренер России