Кремлевский курьез: Маргариту Симоньян перепутали с Никитой Симонян

Маргарита Симоньян последнее время все чаще радует своих подписчиков в социальных сетях разными увлекательными историями, вот и в этот раз рассказала о забавном курьезе.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Главному редактору МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарите Симоньян позвонили из администрации президента России, перепутав ее номер с номером первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.

Маргарита Симоньян рассказала об этом в своем Twitter.

Звонит мой мобильный. Женский голос:



— Добрый день, это Симонян?



— Да.



— Это администрация президента. Соединяю с (неразборчиво).



Клик, соединили. Мужской голос:



— Здравствуйте, Никита Палыч, дорогой! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2018 г.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян до 16 лет жил в Сухуме и играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Никита Симонян — Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и Заслуженный тренер России