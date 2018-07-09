23:57 09 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR73.94
Поиск
Маргарита Симоньян

Кремлевский курьез: Маргариту Симоньян перепутали с Никитой Симонян

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
3410

Маргарита Симоньян последнее время все чаще радует своих подписчиков в социальных сетях разными увлекательными историями, вот и в этот раз рассказала о забавном курьезе.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Главному редактору МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарите Симоньян позвонили из администрации президента России, перепутав ее номер с номером первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.

Маргарита Симоньян рассказала об этом в своем Twitter.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян до 16 лет жил в Сухуме и играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Никита Симонян — Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и Заслуженный тренер России




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time
История маленького Рустама - мальчика с особенностями развития
Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности
15 причин пить лимонную воду каждое утро
Живительный эликсир: лимон и вода

Соцсети

Sputnikabkhazia