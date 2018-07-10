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Криштиану Роналду (Португалия)

Роналду попросил "Реал" отпустить его в "Ювентус"

© Sputnik . Нина Зотина
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Ранее сообщалось, что Туринский "Ювентус" готов предложить футболисту сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду контракт до 2022 года с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Мадридский "Реал" согласился отпустить пятикратного обладателя "Золотого мяча", нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", сообщает Р-Спорт со ссылкой на на официальный сайт испанского клуба.

Футбол. Тренировка ФК Реал
© Sputnik . Антон Денисов
"Ювентус" предложил Роналду 30 миллионов евро в год

Отмечается, что Роналду сам обратился к руководству "Реала" с просьбой одобрить трансфер.

Футболист перешел в "Реал" из "Манчестер юнайтед" летом 2009 года. Сумма трансфера составила 93,4 миллиона евро. Португалец в минувшем сезоне провел в составе мадридцев 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

Всего в составе "Королевского клуба" Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом, выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.

Кроме того, Роналду, которому в феврале исполнилось 33 года, стал рекордсменом по количеству голов за сборные (85) среди европейских футболистов и количеству забитых мячей (120) в Лиге чемпионов.




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