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Ситуация в британском городе Эймсбери

Отравившийся в британском Эймсбери мужчина пришел в сознание

© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Новости
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В минувшее воскресенье в Скотленд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс умерла в окружной больнице Солсбери.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Пострадавший от отравления в британском Эймсбери пришел в сознание, заявили в  больнице города Солсбери, где находится мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуация в британском городе Эймсбери
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Великобритания обвиняет Россию в отравлении в Эймсбери

При этом врачи отметили, что пациент по-прежнему находится в критическом состоянии. По их словам, пострадавший нуждается в круглосуточной помощи специалистов.
Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери. Пострадали местные жители: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В полиции утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.




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