Отравившийся в британском Эймсбери мужчина пришел в сознание

В минувшее воскресенье в Скотленд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс умерла в окружной больнице Солсбери.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Пострадавший от отравления в британском Эймсбери пришел в сознание, заявили в больнице города Солсбери, где находится мужчина. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс Великобритания обвиняет Россию в отравлении в Эймсбери

При этом врачи отметили, что пациент по-прежнему находится в критическом состоянии. По их словам, пострадавший нуждается в круглосуточной помощи специалистов.

Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери. Пострадали местные жители: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В полиции утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.