Россия даст ответ на высылку из Греции российских дипломатов

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. В МИДе России сообщили, что в аналогичных ситуациях по сложившейся практике следует зеркальный ответ. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва вышлет двух греческих дипломатов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, без такой ответной реакции невозможно обеспечить безопасность работы своих сотрудников. Сенатор также добавил, Греция не была никогда союзником и партнером в Европе.

"Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно", — подчеркнул он. © Sputnik . Сергей Гунеев "Старшего брата" больше нет. Россия перестала прощать

Напомним, что Греция высылает двух российских дипломатов за противоправные действия против национальной безопасности страны. Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

Позднее официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки дипломатов, заявил о необходимости уважать международное право и подтвердил, что "будут приняты меры", но Греция при этом портить отношения с Россией не хочет.

