В Госдуме пообещали ответить на усиление НАТО

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил, что усиление НАТО приведет к нагнетанию противовоздушной и противоракетной обстановки, Россия не может оставить это без ответа, сообщает РИА Новости.

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Депутат считает, что Североатлантический альянс создает слишком резкую напряженность, которая приводит к вынужденным ответным мерам.

"Сухопутная активность, она как бы имеет свои зоны ограничений, а увеличение числа авиационных эскадрилий, это основные подразделения ВВС стран НАТО и американских, и их барражирование вдоль границ России резко приведет к нагнетанию противовоздушной обстановки и противоракетной. Не учитывать это мы не можем, соответственно будем готовить ответные меры", — сказал Шаманов.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что европейские союзники альянса вместе с Канадой могут дополнительно инвестировать в оборону в период до 2024 года порядка 266 миллиардов долларов. Он также ожидает, что будет утвержден план повышения готовности сил альянса, предусматривающий к 2020 году поддержание в постоянной готовности на ротационной основе в течение месяца 30 батальонов, 30 авиаподразделений и 30 военных кораблей.