КЧР и Чечня примут российских соотечественников из-за рубежа

Ожидается, что в течение трех лет с 2018 по 2020 год в Чечню приедут 150 человек, а в Карачаево-Черкесию — 375 человек.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства о включении Карачаево-Черкесии и Чечни в программу переселения соотечественников из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

"Я подписал распоряжение правительства, которое впервые включает Карачаево-Черкесскую республику и Чеченскую республику в программу содействия переселению соотечественников из-за рубежа", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО.

Медведев пояснил, что это будут высококвалифицированные специалисты и рабочие, специальности которых востребованы на региональном рынке труда.

"Надеюсь, это поможет экономике республик и округа в целом", — отметил Медведев.