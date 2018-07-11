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Студенты Московского Государственного педагогического университета

Советник президента Южной Осетии подарил свою зарплату студентам

© Sputnik . Евгений Одиноков
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Давид Газзати передал свою зарплату за год десяти лучшим студентам ЮОГУ.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Общественный деятель и советник президента Южной Осетии Давид Газзати вручил десяти лучшим студентам Юго-Осетинского университета имени Тибилова денежные поощрения в размере 25 тысяч рублей каждому. Как сообщил Sputnik Южная Осетия сам Газзати, при подписании указа о его назначении на должность помощника, он отказался от своей зарплаты в пользу студентов.

"Не считаю это чем-то особенным. И выбор на студентов ЮОГУ пал не случайно — я считаю, что поддерживать культуру и образование своего народа очень важно. Сам президент тоже много внимания уделяет университету, благодаря чему образование в Южной Осетии развивается и двигается вперед", — сказал он.

Газзати выразил уверенность в том, что награждение студентов станет традицией и повторится через год.




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