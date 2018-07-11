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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию, несмотря на протест России

© Sputnik . Сергей Аверин
Новости
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Российская делегация изначально предупреждала, что не поддержит декларацию в случае включения в нее антироссийских резолюций.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Парламентская ассамблея ОБСЕ в среду приняла итоговую декларацию, несмотря на оппозицию российской делегации против включения трех резолюций, критикующих власти России, сообщает РИА Новости.

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Ранее комитеты ПА ОБСЕ одобрили три резолюции — о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму и Севастополе, о нарушении прав и основных свобод в РФ и резолюцию, приуроченную к 10-летию войны в Южной Осетии. Первая резолюция (автор — депутат Верховной рады Артур Герасимов) призывает РФ восстановить осуществление в Крыму и Севастополе прав всех лиц, без какой-либо дискриминации по признаку происхождения, религии или убеждений, а также отменить решения о запрете культурных и религиозных учреждений, НПО, правозащитных организаций, средств массовой информации.

Резолюция по войне 2008 года была подготовлена представителем Грузии Софико Кацарава. В документе подчеркивается ответственность РФ в качестве страны, осуществляющей фактический контроль за поддержанием основных свобод и прав людей, живущих в Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Резолюция также призывает Россию обеспечить перемещенным лицам возможность безопасного и беспрепятственного возвращения в места их происхождения. Резолюция по нарушениям прав человека в РФ авторства замглавы делегации Швеции Маргарет Седерфельт призывает российские власти выполнять международно-правовые обязательства в сфере защиты прав человека, защищаемых в рамках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. Документ, в частности, предлагает всем государствам — участникам ОБСЕ включить "правозащитный̆ аспект" в двусторонние или многосторонние отношения с РФ, просит российские власти "безоговорочно освободить всех правозащитников и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций", призывает к упразднению закона от 2013 года о защите детей̆ от информации, пропагандирующей нетрадиционные ценности.

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Все три резолюции натолкнулись на критику российской делегации, но тем не менее были приняты комитетами, а в среду и на пленарной сессии были приняты в целом как часть берлинской декларации. Российская делегация, которая изначально предупреждала, что не поддержит декларацию в случае включения в нее антироссийских резолюций, попыталась убедить коллег отложить рассмотрение двух резолюций — по Крыму и по ситуации с соблюдением прав человека в России.

Глава российской делегации Петр Толстой вступил в дискуссию с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, аргументируя свою точку зрения тем, что часть украинской делегации, подписавшей резолюции, не присутствует на заседании. Церетели заявил, что нарушений регламента нет, поскольку подписей под резолюциями достаточно, и об отсутствии ряда украинских делегатов он был проинформирован заранее по телефону. Делегация РФ не согласилась с этим, отметив, что об отсутствии делегатов председателя нужно уведомлять письменно, и покинула зал заседаний до голосования.

Толстой ранее заявил, что "эти три документа не имеют никакого отношения к реальности", и призвал парламентариев закончить русофобскую истерику.




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