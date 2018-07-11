Вышинский: следствием используются тексты из рубрики "точка зрения"

Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что все тексты, опубликованные на сайте портала, которые украинская прокуратура называет доказательствами по его делу, были размещены в рубрике "точка зрения", передает РИА Новости.

"Все тексты, которые опубликованы, на которые ссылается многоуважаемое следствие, опубликованы в рубрике "точка зрения", более того, это указано в протоколах обследования (сайта – ред.)", — сказал Вышинский в среду на заседании Херсонского городского суда.

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Он отметил, что публикации — это не повод к задержанию на 60 суток, а тем более его продлению. По словам Вышинского, под всеми материалами указано, что точка зрения автора публикаций может не совпадать с мнением редакции.

"В профессии журналиста существует незыблемое правило, что факт священен, комментарий – произвольный", — сказал Вышинский, отметив, что комментарии превращают СМИ из пропагандистского в то, которое предоставляет широкий круг точек зрения.

Вышинский также подчеркнул, что материалы для РИА Новости Украина писали авторитетные журналисты, которые в том числе выступают в эфирах телеканалов. По его словам, личная переписка из его почтового ящика, предоставленная суду в качестве доказательств, — это фразы, вырванные из контекста.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

© Sputnik . Владимир Федоренко Российский омбудсмен рассказала об условиях содержания Вышинского в СИЗО

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".