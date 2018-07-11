Вышинский останется под арестом до 13 сентября

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского прокурора Игоря Поночовного.

"Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября", — написал он на своей странице в Facebook.

Адвокаты журналиста намерены обжаловать решение суда.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.