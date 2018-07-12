17:48 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Визит президента Казахстана Н. Назарбаева в Казань

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совбез страны

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Полномочия Совета безопасности Казахстана значительно расширены законом, одобренным парламентом.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Парламент Казахстана одобрил законы "О Совете безопасности Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности Республики Казахстан", согласно которым президент республики Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, сообщает РИА Новости.

"Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции.

Кроме этого, закон наделяет совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia