Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совбез страны

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Парламент Казахстана одобрил законы "О Совете безопасности Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности Республики Казахстан", согласно которым президент республики Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, сообщает РИА Новости.

"Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции.

Кроме этого, закон наделяет совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.