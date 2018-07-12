Голливуд снимет фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

Бюджет киноленты составит от 30 до 60 миллионов долларов США.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. История спасения таиландских подростков и их тренера из затопленной пещеры станет основой для сюжета нового фильма, который снимет студия Pure Flix Entertainment, сообщает портал "МИР24". © AFP 2018 / Ye Aung Thu Стали известны детали операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

Основателя и продюсера студии Майкла Скотта, который сам присутствовал на месте операции, впечатлили героизм и отвага спасателей. Он успел пообщаться со спасателями-водолазами и некоторыми членами семей подростков, застрявших в пещере.

В субботу 23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода.

Операция по их эвакуации из пещеры заняла больше трех дней.