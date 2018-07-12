Наводнение в Японии стало причиной гибели почти 200 человек

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Наводнение в юго-западных и центральных районах Японии привело к гибели 195 человек, еще четверо находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабмина Ёсихидэ Суга.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 23 человека. При этом пока не удается подтвердить местонахождение еще 42 человек в префектуре Хиросима, а подобные сообщения продолжают поступать, привел Суга последние данные правительства.

В свою очередь, телекомпания NHK сообщает, что из пострадавших районов эвакуировали уже 5600 человек. Без воды по-прежнему остаются 239 тысяч домохозяйств, большая часть из них (около 200 тысяч) находится в префектуре Хиросима.

Ливневые дожди, которые обрушились на юго-западные и центральные районы Японии в конце прошлой недели, привели к паводкам и оползням, из-за чего несколько городов оказались затоплены.