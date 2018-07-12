17:42 12 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.21
  • EUR72.68
Поиск
Разрушенные дома в затопленном районе в Курасики, Япония, 8 июля 2018 года

Наводнение в Японии стало причиной гибели почти 200 человек

© REUTERS / Issei Kato
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

На месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействованы 80 вертолетов.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Наводнение в юго-западных и центральных районах Японии привело к гибели 195 человек, еще четверо находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабмина Ёсихидэ Суга.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 23 человека. При этом пока не удается подтвердить местонахождение еще 42 человек в префектуре Хиросима, а подобные сообщения продолжают поступать, привел Суга последние данные правительства.

В свою очередь, телекомпания NHK сообщает, что из пострадавших районов эвакуировали уже 5600 человек. Без воды по-прежнему остаются 239 тысяч домохозяйств, большая часть из них (около 200 тысяч) находится в префектуре Хиросима.

Ливневые дожди, которые обрушились на юго-западные и центральные районы Японии в конце прошлой недели, привели к паводкам и оползням, из-за чего несколько городов оказались затоплены.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press
Ливни и наводнение в Японии
Теги:
Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
Реакция болельщиков на результаты матча Хорватия – Англия
НАТО: история расширения
НАТО: история расширения

Соцсети

Sputnikabkhazia