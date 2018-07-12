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Школьники во время урока

Ущерб от неграмотных девочек: сколько теряет мировая экономика

© Depositphotos / Alebloshka
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Аналитики Всемирного банка подсчитали убытки, которые наносят мировой экономике девушки, не получившие образования.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Глобальная экономика ежегодно теряет до 30 триллионов долларов из-за того, что более 130 миллионов девочек по всему миру получают неполное образование, сообщает РИА Новости.

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Согласно докладу аналитиков Всемирного банка "Нереализованный потенциал: высокая цена неравенства в доходах", если бы каждая девочка в мире имела 12-летнее образования, то совокупный заработок женщин мог бы привносить ежегодно в мировую экономику в среднем от 15 до 30 триллионов долларов.

Эксперты утверждают, что лишь за 2016 год почти 132 миллиона девочек от 6 до 17 лет по всему миру не ходят в школу. Начальное образование получают лишь 9 из 10 девочек по всему миру, но среднюю школу из них оканчивают лишь 3 из 4 девочек.

В странах с низким уровнем дохода, начальную школу оканчивают менее 65% девочек, и всего треть из них оканчивает среднюю школу.

К тому же, заработок тех женщин, которые окончили только начальную школу, отличается от женщин без образование только на 14-19%. При этом женщины с высшим образованием могут рассчитывать на зарплату втрое выше тех, кто вообще не получал никакого образования.

Доклад Всемирного банка стал первым в серии публикаций, которые намерена осуществить организация.




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